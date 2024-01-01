eCairn, Satış, Pazarlama ve Topluluk Yönetimi için Sosyal Zeka konusunda uzmanlaşmış bir yazılım şirketidir eCairn, Finansal Danışmanlara, dijital varlıklı grupları keşfetmeleri ve işleri büyütecek ilişkiler kurmaları için bir sosyal medya araştırma çözümü sunuyor. Daha spesifik olarak: * Twitter'da, bloglarda ve LinkedIn'de "varlıklı insanlardan oluşan kabilelerin" haritasını çıkarın ve olası profilleri inceleyin - örnekler: Unicorn'daki kilit çalışanlar, Körfez bölgesindeki Girişimci toplulukları, Belirli konumlardaki Ünlüler, Yönetim Kurulu/Mütevelli Heyeti/kar amacı gütmeyen kuruluşlardaki kilit kişiler, En iyi üniversitelerin mezunları... * Bir insan asistan ve algoritmalar kullanarak bu dijital varlıkları gerçek zamanlı olarak dinleyin. * E-posta ve Financial'ın sunduğu bir mobil uygulama aracılığıyla günlük öngörüler sunun Danışmanlar potansiyel müşteriler hakkında bilgi edinmek ve ilişkileri geliştirmek için kullanabilirler. * Sosyal ağ oluşturma çabasını ölçün.

Kategoriler :

Web Sitesi: ecairn.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, eCairn ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.