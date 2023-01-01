WebCatalog
Checkli

Checkli

checkli.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Checkli çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Başkalarının ayak izlerini takip ederek daha fazlasını başarın, daha fazlasını yapın ve daha fazlasını görün. Checkli, başarılı insanlar, seyahat blog yazarları, girişimciler, iş adamları, ünlüler ve hedeflerini, görevlerini veya başarılarını yayınlayan herkes tarafından oluşturulan kontrol listelerini kaydetmenin ve kullanmanın en kolay yoludur.

Web Sitesi: checkli.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Checkli ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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