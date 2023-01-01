WebCatalog

drkserver

drkserver

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Web Sitesi: drkserver.org

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Drk sunucusu – DRK'daki tüm aktif katılımcıların milyonlarca potansiyeli tek bir yerde. Drkserver, bilgilerin günlük yaşamda toplanıp değerlendirilebilmesi için personeli ve materyalleri, adresleri ve olayları çevrimiçi kaynak yönetiminde bir araya getirir. Bir kriz durumunda, ihtiyaç düzeyine göre uyarlanmış yardım için hangi kaynakların mevcut olduğunu hedefli, kapsamlı, hızlı ve şeffaf bir şekilde belirlemek mümkündür.

Web Sitesi: drkserver.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, drkserver ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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