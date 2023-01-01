Drk sunucusu – DRK'daki tüm aktif katılımcıların milyonlarca potansiyeli tek bir yerde. Drkserver, bilgilerin günlük yaşamda toplanıp değerlendirilebilmesi için personeli ve materyalleri, adresleri ve olayları çevrimiçi kaynak yönetiminde bir araya getirir. Bir kriz durumunda, ihtiyaç düzeyine göre uyarlanmış yardım için hangi kaynakların mevcut olduğunu hedefli, kapsamlı, hızlı ve şeffaf bir şekilde belirlemek mümkündür.

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