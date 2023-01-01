Antolin - okumayı teşvik etmek artık çok kolay! Okulda kullanım için idealdir (1. - 10. sınıf). Öğrenciler okudukları kitaplarla ilgili soruları bağımsız olarak cevaplayabilir ve puan toplayabilirler. İstatistikler okuma performansı hakkında bilgi sağlar.

Web Sitesi: antolin.westermann.de

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