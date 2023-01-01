WebCatalog
Antolin

Antolin

antolin.westermann.de

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

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Antolin - okumayı teşvik etmek artık çok kolay! Okulda kullanım için idealdir (1. - 10. sınıf). Öğrenciler okudukları kitaplarla ilgili soruları bağımsız olarak cevaplayabilir ve puan toplayabilirler. İstatistikler okuma performansı hakkında bilgi sağlar.

Web Sitesi: antolin.westermann.de

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