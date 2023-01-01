WebCatalog
DoNotPay

DoNotPay

donotpay.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde DoNotPay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dünyanın İlk Robot Avukatı - DoNotPay uygulaması dünyanın ilk robot avukatının evidir. Şirketlerle savaşın, bürokrasiyi alt edin ve bir düğmeye basarak herkesi dava edin.

Web Sitesi: donotpay.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DoNotPay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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