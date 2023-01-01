WebCatalog
Oxford Owl

Oxford Owl

oxfordowl.co.uk

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Oxford Owl çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Oxford University Press'in sunduğu uzman tavsiyelerini, eğitim kaynaklarını ve çocukların ilkokulda ve evde öğrenimini destekleyecek ücretsiz e-Kitapları keşfedin.

Web Sitesi: oxfordowl.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, Oxford Owl ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Wikiversity

Wikiversity

wikiversity.org

Medify

Medify

medify.co.uk

StudyReach

StudyReach

studyreach.com

Bible For Kids

Bible For Kids

bibleappforkids.com

USYD Canvas

USYD Canvas

canvas.sydney.edu.au

The Spruce

The Spruce

thespruce.com

BrandBucket

BrandBucket

brandbucket.com

onsip

onsip

onsip.com

BabyCenter

BabyCenter

babycenter.com

Kanopy

Kanopy

kanopy.com

Classter

Classter

classter.com

Apartment Therapy

Apartment Therapy

apartmenttherapy.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası