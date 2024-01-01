Digital Twin Consortium

Digital Twin Consortium

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Web Sitesi: digitaltwinconsortium.org

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Digital Twin Consortium® is The Authority in Digital Twin. It coalesces industry, government and academia to drive consistency in vocabulary, architecture, security and interoperability of digital twin technology. It advances the use of digital twin technology from aerospace to natural resources. Digital Twin Consortium is a global ecosystem of users who are driving best practices for digital twin usage and defining requirements for new digital twin standards. Digital Twin Consortium is open to any business, organization or entity with an interest in digital twins. Our global membership is committed to using digital twins throughout their operations and supply chains and capturing best practices and standards requirements for themselves and their clients.
Kategoriler:
Business
Machine Learning Software

Web Sitesi: digitaltwinconsortium.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Digital Twin Consortium ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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