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CloudPay

CloudPay

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Web Sitesi: cloudpay.net

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde CloudPay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

CloudPay, 130'dan fazla ülkede birleşik bir küresel bordro, hazine ve isteğe bağlı ödeme çözümü sağlayarak modern ödeme deneyimini tanımlıyor.

Web Sitesi: cloudpay.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, CloudPay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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