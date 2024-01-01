Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Digital Link is your platform to create and manage GS1 digital link QR codes at scale. Bring your products online with just a GTIN, simplify compliance with Smart Pages, and engage shoppers better before and after purchase.

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