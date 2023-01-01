DHL International GmbH (DHL), Alman lojistik firması Deutsche Post'un bir bölümü olan uluslararası bir kurye, paket teslimatı ve ekspres posta hizmetidir. Şirket yılda 1,5 milyardan fazla paket teslim ediyor. Şirket 1969 yılında ABD'nin San Francisco şehrinde kuruldu ve 1970'lerin sonuna doğru hizmetini dünya çapında genişletti. Şirket, 1979 yılında DHL Air Cargo adı altında iki DC-3 ve dört DC-6 uçağıyla adalar arası kargo hizmetiyle Hawaii adalarına giriş yaptı. Dalsey ve Hillblom, 1983 yılındaki iflasına kadar kapıları kapatana kadar günlük operasyonları bizzat yönetti. DHL Air Cargo, zirve noktasında 100'den fazla işçi, yönetim ve pilot çalıştırıyordu. Şirket öncelikle denizaşırı ve kıtalararası teslimatlarla ilgileniyordu, ancak FedEx'in başarısı 1983'ten itibaren ABD içi genişlemeyi teşvik etti. 1998 yılında Deutsche Post, DHL'in hisselerini satın almaya başladı. 2001 yılında çoğunluk hissesine ulaştı ve Aralık 2002'ye kadar tedavüldeki tüm hisseleri satın aldı. Şirket daha sonra DHL'i Ekspres bölümüne dahil ederken, DHL markasının kullanımını diğer Deutsche Post bölümlerine, iş birimlerine ve yan kuruluşlarına da genişletti. Bugün DHL Express, DHL markasını DHL Global Forwarding ve DHL Supply Chain gibi iş birimleriyle paylaşıyor. Airborne Express'i satın aldığında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yer edindi. DHL Express'in mali sonuçları Deutsche Post AG'nin yıllık raporunda yayınlanıyor. 2016 yılında bu bölümün geliri %2,7 artışla 14 milyar Euro'ya yükseldi. Faiz ve vergi öncesi kazanç (EBIT) 2015'e göre %11,3 artarak 1,5 milyar Euro'ya yükseldi.

Web Sitesi: dhl.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DHL ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.