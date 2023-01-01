WebCatalog
Paddy Power

Paddy Power

paddypower.com

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Paddy Power, 1988 yılında kurulmuş İrlandalı bir kumar şirketidir. Ürün teklifleri arasında spor bahisleri, çevrimiçi kumarhane, çevrimiçi poker ve çevrimiçi bingo yer almaktadır. İş, Birleşik Krallık İrlanda ve Uluslararası olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır.

Web Sitesi: paddypower.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Paddy Power ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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