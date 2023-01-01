Paddy Power, 1988 yılında kurulmuş İrlandalı bir kumar şirketidir. Ürün teklifleri arasında spor bahisleri, çevrimiçi kumarhane, çevrimiçi poker ve çevrimiçi bingo yer almaktadır. İş, Birleşik Krallık İrlanda ve Uluslararası olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır.

Web Sitesi: paddypower.com

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