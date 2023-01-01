WebCatalog
Deepshot

Deepshot

deepshot.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Deepshot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

AI yeniden çekimler ve dudak oluşturma parmaklarınızın ucunda. Deepshot, dünyanın ilk tamamen özelleştirilebilir diyalog oluşturma ve değiştirme yazılımıdır ve profesyonel görünümlü videoları kolaylıkla oluşturmanıza olanak tanır. Sezgisel kullanıcı profilleriyle hızla içerik oluşturun ve güçlü çekim düzenleme araçlarıyla vizyonunuzu gerçeğe dönüştürün.

Web Sitesi: deepshot.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Deepshot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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