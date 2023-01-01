WebCatalog
ShotDeck

ShotDeck

shotdeck.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ShotDeck çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Film kütüphanesi, her seferinde güzel bir çekim. ShotDeck, dünyadaki tamamen aranabilir yüksek çözünürlüklü film görsellerinin en büyük koleksiyonudur. Merhaba yönetmenler, görüntü yönetmenleri, tasarımcılar, reklamcılar, sinema öğrencileri ve görsel sanatçılar! Satış konuşmasından hazırlığa ve sonrasına kadar vizyonunuzu hayata geçirmek için en iyi işbirliğine dayalı profesyonel araç olan yeni gizli silahınızı keşfettiniz.

Web Sitesi: shotdeck.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ShotDeck ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Ycode

Ycode

ycode.com

uiGradients

uiGradients

uigradients.com

p5.js

p5.js

editor.p5js.org

LensAi

LensAi

lens-ai.com

BestOfDesign

BestOfDesign

bestofdesign.io

ArtStation

ArtStation

artstation.com

Pixels

Pixels

pixels.com

Sortabase

Sortabase

sortabase.com

Deepshot

Deepshot

deepshot.ai

SVGOMG

SVGOMG

jakearchibald.github.io

Tallo

Tallo

tallo.com

Spotifytrack

Spotifytrack

spotifytrack.net

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası