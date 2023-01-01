Yapay zeka destekli bağlamsal bilgisayar görüşü reklam çözümü. Bu, nesneleri, logoları, eylemleri ve bağlamı tanımlayıp bunları alakalı reklamlarla eşleştirerek her türlü görsel içerikten para kazandırır ve hedeflemeye ince ayar yapar.

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