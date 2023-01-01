WebCatalog
Daybridge

Daybridge

app.daybridge.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Daybridge çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daybridge, önemli olan şeylere zaman ayırmanıza yardımcı olacak yeni bir takvimdir. Kişisel zamanımızı planlamak ve organize etmek için ofis yazılımlarını kullanmaktan yorulduk. Bu yüzden şirketler için değil, insanlar için yeni bir takvim oluşturmaya karar verdik.

Web Sitesi: daybridge.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Daybridge ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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