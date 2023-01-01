Daybridge, önemli olan şeylere zaman ayırmanıza yardımcı olacak yeni bir takvimdir. Kişisel zamanımızı planlamak ve organize etmek için ofis yazılımlarını kullanmaktan yorulduk. Bu yüzden şirketler için değil, insanlar için yeni bir takvim oluşturmaya karar verdik.

Web Sitesi: daybridge.com

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