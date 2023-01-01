Milyonlarca selvi testini paralel olarak çalıştırın. Dünyanın dört bir yanındaki yazılım ekipleri, Cypress Dashboard'un yerine geçecek bir alternatif olarak Currents'ı kullanıyor.

Web Sitesi: currents.dev

Yasal Uyarı: WebCatalog, Currents.dev ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.