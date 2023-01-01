WebCatalog
Currents.dev

Currents.dev

app.currents.dev

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Currents.dev çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Milyonlarca selvi testini paralel olarak çalıştırın. Dünyanın dört bir yanındaki yazılım ekipleri, Cypress Dashboard'un yerine geçecek bir alternatif olarak Currents'ı kullanıyor.

Web Sitesi: currents.dev

Yasal Uyarı: WebCatalog, Currents.dev ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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