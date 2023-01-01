WebCatalog
Crossref

Crossref

crossref.org

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Crossref çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Crossref, araştırma nesnelerinin bulunmasını, alıntı yapılmasını, bağlantı verilmesini, değerlendirilmesini ve yeniden kullanılmasını kolaylaştırır. Bilimsel iletişimi daha iyi hale getirmek için var olan, kar amacı gütmeyen bir üyelik kuruluşuyuz.

Web Sitesi: crossref.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Crossref ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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