CrescoData

CrescoData

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Web Sitesi: crescodata.com

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CrescoData, Asya-Pasifik'in önde gelen Kurumsal Ticaret Otomasyon Platformudur. CrescoData Commerce Connect Platformu, dünyanın önde gelen ticaret platformları arasında ürün, stok ve sipariş verilerini haritalayan ve otomatikleştiren bir Entegrasyon Platformudur. Karmaşık Ticari veri eşleme ve otomasyon sorunlarını çözmeyi seviyoruz! Ticari Verileri uygun ölçekte akıllı bir şekilde bağlamak, haritalamak ve otomatikleştirmek için bulut yapay zekası ve Makine Öğreniminin gücünden yararlanan sektör lideri teknolojiye erişmek için CrescoData Bulutta Ticaret Paketine bağlanın. Kanal API'lerini kodlama olmadan bağlamaya başlayın. Hizmet Olarak Kanal Entegrasyonu (cPaaS) ile zaman alan kanal bakımını ortadan kaldırın. Tek bir entegrasyon aracılığıyla 85'ten fazla önceden yapılandırılmış konektöre erişme yeteneği. CrescoData Commerce Connect Platformu: - Günde 5 milyondan fazla SKU'yu işler - Aylık 22 milyon ABD dolarından fazla siparişi işler - 85'ten fazla kanala bağlanır - 10 pazarda 8 farklı dilde 1.500'den fazla satıcıyı otomatikleştirir. CrescoData 2014 yılında kurulmuştur ve merkezi Singapur'dadır. Ekip APAC ve Avrupa'ya yayılmıştır.
Kategoriler:
Business
Çok Kanallı Perakende Yazılımı

Web Sitesi: crescodata.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CrescoData ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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