Süreçleri basitleştirmeye ve yönetimi optimize etmeye yardımcı olacak bir kilise otomasyon hizmeti mi arıyorsunuz? Church Nerds, Planlama Merkezi entegrasyonu ve otomasyon çözümlerinin lider sağlayıcısıdır.

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