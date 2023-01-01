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Church Nerds

Church Nerds

churchnerds.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Church Nerds çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Süreçleri basitleştirmeye ve yönetimi optimize etmeye yardımcı olacak bir kilise otomasyon hizmeti mi arıyorsunuz? Church Nerds, Planlama Merkezi entegrasyonu ve otomasyon çözümlerinin lider sağlayıcısıdır.

Web Sitesi: churchnerds.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Church Nerds ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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