WebCatalog
Covey

Covey

getcovey.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Covey çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

En uygun adayları daha hızlı bulun ve işe alın. Covey'in işe alım platformu, işe alım ekipleri için %80 oranında maliyet tasarrufu sağlıyor. Yapay zeka, destek ve ilerlemeyi ölçerek daha doğru kaynak sağlayın.

Web Sitesi: getcovey.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Covey ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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