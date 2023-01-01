WebCatalog
HireHunch for Interviewer

HireHunch for Interviewer

app.hirehunch.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde HireHunch for Interviewer çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Şirketinizin teknoloji pozisyonlarına en uygun kişiyi işe almak için hızlı ve uygun maliyetli tarama hizmetleri sağlayan güvenilir bir SaaS platformu.

Web Sitesi: hirehunch.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, HireHunch for Interviewer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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