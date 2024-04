Catapush is a SaaS mobile messaging platform (push and in-app ) designed to help financial services, utilities and large enterprises to handle their customer communications. More reliable, traceable and secure than any other available alternative, provides significant cost reduction compare with SMS.

Kategoriler :

Web Sitesi: catapush.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Catapush ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.