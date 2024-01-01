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Convosight

Convosight

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Web Sitesi: convosight.com

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Convosight, topluluk yaratıcılarının topluluklarından sürdürülebilir gelir elde etmelerini sağlama misyonundadır. Çevrimiçi topluluklarını oluşturmak, büyütmek, etkileşime geçmek ve para kazanmak isteyen topluluk oluşturucular için türünün ilk örneği olan topluluk yönetimi platformu oluşturmak. Başlangıçta Facebook Grupları için başlatılan 100.000'den fazla Facebook Grubu, bugün 700 milyondan fazla üyeyi yönetmek için Convosight'a güveniyor. Convosight'ın çözümleri şunları içerir: 1. Markanın topluluklardaki hedef kitleleriyle bağlantı kurmasına, etkileşim kurmasına ve onları harekete geçirmesine yardımcı olan yenilikçi topluluk pazarlama kampanyaları oluşturmak, tasarlamak ve yürütmek için önde gelen küresel markalarla işbirliği yapmak. 2. Facebook'ta marka toplulukları oluşturmak, hedef tüketicileriyle ortaklaşa sahip olunan ortak bir alan yaratmak. Grup, müşterilerinizi tanıyabileceğiniz, sohbet başlatabileceğiniz, sorular sorabileceğiniz, etkinliklere ev sahipliği yapabileceğiniz, eğlenceli yarışmalar ve ilgi çekici aktiviteler düzenleyebileceğiniz, olumlu duygular yaratabileceğiniz ve elçiler yetiştirebileceğiniz markanızın çevrimiçi buluşma yeridir.

Kategoriler:

Business
Diğer Sosyal Medya Yazılımları

Web Sitesi: convosight.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Convosight ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Bio Link

Bio Link

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Beam.gg

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Cosmofeed

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Disciple

Disciple

disciplemedia.com

Roster

Roster

getroster.com

Mautic

Mautic

mautic.org

Google Groups

Google Groups

google.com

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