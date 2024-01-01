Convosight, topluluk yaratıcılarının topluluklarından sürdürülebilir gelir elde etmelerini sağlama misyonundadır. Çevrimiçi topluluklarını oluşturmak, büyütmek, etkileşime geçmek ve para kazanmak isteyen topluluk oluşturucular için türünün ilk örneği olan topluluk yönetimi platformu oluşturmak. Başlangıçta Facebook Grupları için başlatılan 100.000'den fazla Facebook Grubu, bugün 700 milyondan fazla üyeyi yönetmek için Convosight'a güveniyor. Convosight'ın çözümleri şunları içerir: 1. Markanın topluluklardaki hedef kitleleriyle bağlantı kurmasına, etkileşim kurmasına ve onları harekete geçirmesine yardımcı olan yenilikçi topluluk pazarlama kampanyaları oluşturmak, tasarlamak ve yürütmek için önde gelen küresel markalarla işbirliği yapmak. 2. Facebook'ta marka toplulukları oluşturmak, hedef tüketicileriyle ortaklaşa sahip olunan ortak bir alan yaratmak. Grup, müşterilerinizi tanıyabileceğiniz, sohbet başlatabileceğiniz, sorular sorabileceğiniz, etkinliklere ev sahipliği yapabileceğiniz, eğlenceli yarışmalar ve ilgi çekici aktiviteler düzenleyebileceğiniz, olumlu duygular yaratabileceğiniz ve elçiler yetiştirebileceğiniz markanızın çevrimiçi buluşma yeridir.

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