CompTIA Learn
learn.comptia.org
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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: comptia.org
Yasal Uyarı: WebCatalog, CompTIA Learn ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
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learnit.ir
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campus.abaenglish.com
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lingopie.com
Games to Learn English
gamestolearnenglish.com
its learning
cahgye.itslearning.com
NCBI
ncbi.nlm.nih.gov
Kahoot! Create
create.kahoot.it
Aurum
chem-ou.com
BBC Learning English
bbc.co.uk
Learn Code The Hard Way
learncodethehardway.org