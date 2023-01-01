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Kahoot! Create

Kahoot! Create

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Web Sitesi: kahoot.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kahoot! Create çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kendi kahoot'larınızı yaratın ve yeni bir şeyler öğrenin! Kahoot! öğrenciler, öğretmenler, ofis süper kahramanları, bilgi meraklıları ve yaşam boyu öğrenenler için öğrenmenin büyüsünü getiriyor. Kahoot! her yıl okulda, işte ve evde 1 milyardan fazla oyuncuya katılım ve eğlence sunan oyun tabanlı bir öğrenme platformudur. Ücretsiz kaydol!

Web Sitesi: kahoot.com

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