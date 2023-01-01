Kahoot! Create

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Kendi kahoot'larınızı yaratın ve yeni bir şeyler öğrenin! Kahoot! öğrenciler, öğretmenler, ofis süper kahramanları, bilgi meraklıları ve yaşam boyu öğrenenler için öğrenmenin büyüsünü getiriyor. Kahoot! her yıl okulda, işte ve evde 1 milyardan fazla oyuncuya katılım ve eğlence sunan oyun tabanlı bir öğrenme platformudur. Ücretsiz kaydol!

Web Sitesi: kahoot.com

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