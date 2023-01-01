WebCatalog
ClubDesk

ClubDesk

app.clubdesk.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ClubDesk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kulüp yönetiminiz, üye yönetiminiz, randevu planlamanız, kulüp web siteniz, finansal muhasebeniz, iletişiminiz ve çok daha fazlası için çevrimiçi kulüp yazılımı

Web Sitesi: clubdesk.ch

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