Clickatell, tüketicilere günlük yaşamlarını yönetme ve sohbet yoluyla işletmelerle işlem yapma gücü veriyor.

Web Sitesi: clickatell.com

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