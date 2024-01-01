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Wowzi, KOBİ'lerin, çok uluslu şirketlerin, yaratıcı ajansların, araştırma şirketlerinin ve STK'ların Afrikalı yaratıcılardan oluşan çeşitli topluluğumuzla bağlantı kurmasını sağlayan, dünya çapında lider bir teknoloji şirketidir. Wowzi platformu, markaların sosyal reklamlarınız için içerik oluşturucu pazarlamasının gücünü ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Wowzi'nin genel merkezi Kenya'nın Nairobi kentinde olup Gana, Nijerya, Güney Afrika, Tanzanya, Uganda ve Avrupa genelindeki ekipleriyle faaliyet göstermektedir.

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