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Wowzi

Wowzi

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Web Sitesi: wowzi.co

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Wowzi, KOBİ'lerin, çok uluslu şirketlerin, yaratıcı ajansların, araştırma şirketlerinin ve STK'ların Afrikalı yaratıcılardan oluşan çeşitli topluluğumuzla bağlantı kurmasını sağlayan, dünya çapında lider bir teknoloji şirketidir. Wowzi platformu, markaların sosyal reklamlarınız için içerik oluşturucu pazarlamasının gücünü ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Wowzi'nin genel merkezi Kenya'nın Nairobi kentinde olup Gana, Nijerya, Güney Afrika, Tanzanya, Uganda ve Avrupa genelindeki ekipleriyle faaliyet göstermektedir.

Kategoriler:

Business
Influencer Pazarlama Platformları

Web Sitesi: wowzi.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wowzi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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BrandChamp

brandchamp.io

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

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