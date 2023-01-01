WebCatalog
CIS WorkBench

CIS WorkBench

workbench.cisecurity.org

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CIS WorkBench çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

CIS'te yaptığımız her şey topluluk odaklıdır. BT uzmanlığınızı, dünya çapındaki siber güvenlik uzmanlarıyla ağ kurabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz CIS WorkBench'e taşıyın. CIS Karşılaştırmalarına yönelik yapılandırma önerileri taslağının hazırlanmasına yardımcı olmak, bildirim göndermek ve çok çeşitli teknolojileri güvence altına almaya yönelik en iyi uygulamaları tartışmak için hemen kaydolun.

Web Sitesi: workbench.cisecurity.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, CIS WorkBench ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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