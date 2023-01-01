Daha derin insan içgörüleri sizi bekliyor. Sequoia'nın Dataforest'i, insan odaklı şirketlerden toplanan toplam ödül öngörüleri ve karşılaştırmalardan oluşan derin ve yenilenen bir koleksiyon sunar. Anketlerimize ne kadar çok topluluk üyesi katılırsa veriler o kadar zengin olur.

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