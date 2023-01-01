WebCatalog
Dataforest

Dataforest

dataforest.sequoia.com

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Daha derin insan içgörüleri sizi bekliyor. Sequoia'nın Dataforest'i, insan odaklı şirketlerden toplanan toplam ödül öngörüleri ve karşılaştırmalardan oluşan derin ve yenilenen bir koleksiyon sunar. Anketlerimize ne kadar çok topluluk üyesi katılırsa veriler o kadar zengin olur.

Web Sitesi: dataforest.sequoia.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dataforest ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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