Yanomo, dost canlısı, sosyal bir SaaS çözümünden beklediğiniz kullanılabilirlik ve erişilebilirliğe sahip, çok dilli, endüstriyel düzeyde güçlü bir zaman ve gider izleme aracıdır. 4500'den fazla müşterimiz, çok uluslu şirketlerden hukuk firmalarına, tasarım ajanslarından yeni kurulan şirketlere kadar geniş bir yelpazeyi yönetmektedir. 17 günlük ücretsiz denememiz, müşterilerimizin bizi neden sevdiğini size gösterecek: Yanomo, işletmenizi ve çalışanlarınızı büyük ölçüde ödüllendirecek. Gerçekten kolay zaman takibi, işe yaramasının nedenidir. İş açısından kritik içgörüler, Yanomo'nun vazgeçilmez hale geldiği yerdir.

Web Sitesi: yanomo.com

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