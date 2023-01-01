CIS Kontrolleri Öz Değerlendirme Aracı veya CIS CSAT, güvenlik liderlerinin CIS Kontrollerinin uygulamalarını izlemelerine ve önceliklendirmelerine olanak tanıyan ücretsiz bir web uygulamasıdır.

Web Sitesi: cisecurity.org

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