WebCatalog
CIS CSAT

CIS CSAT

csat.cisecurity.org

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CIS CSAT çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

CIS Kontrolleri Öz Değerlendirme Aracı veya CIS CSAT, güvenlik liderlerinin CIS Kontrollerinin uygulamalarını izlemelerine ve önceliklendirmelerine olanak tanıyan ücretsiz bir web uygulamasıdır.

Web Sitesi: cisecurity.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, CIS CSAT ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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