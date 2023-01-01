Castor EDC

Castor, en yüksek puan alan Elektronik Veri Yakalama (EDC) sistemidir. Castor'un EDC, eConsent, ePRO, eCOA, Dijital Kayıt, eSource ve eTMF çözümleri, araştırmacıların herhangi bir kaynaktan verileri kolayca yakalayıp entegre etmelerine ve denemelerini merkezi olmayan hale getirmelerine olanak tanır.

Web Sitesi: castoredc.com

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