WebCatalog
Castor EDC

Castor EDC

data.castoredc.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Castor EDC çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Castor, en yüksek puan alan Elektronik Veri Yakalama (EDC) sistemidir. Castor'un EDC, eConsent, ePRO, eCOA, Dijital Kayıt, eSource ve eTMF çözümleri, araştırmacıların herhangi bir kaynaktan verileri kolayca yakalayıp entegre etmelerine ve denemelerini merkezi olmayan hale getirmelerine olanak tanır.

Web Sitesi: castoredc.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Castor EDC ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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