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Cairn.info

Cairn.info

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Cairn.info, beşeri ve sosyal bilimler dergilerinin yayınlanmasından ve dağıtımından sorumlu dört yayınevinin (Belin, De Boeck, La Découverte ve Erès) internetteki varlıklarını geliştirmek için güçlerini birleştirme ve yayınlarının dijital versiyonunu geliştirmek isteyen diğer oyuncular, bu amaçla geliştirilen teknik ve ticari araçlara sahiptir.

Web Sitesi: cairn.info

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cairn.info ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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