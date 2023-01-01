WebCatalog
BVM

BVM

chat.bvmax.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BVM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Mal geliri artırma hizmeti. Gelir artışı, stok optimizasyonu ve verimli satın alma için öngörüler ve öneriler sunan AI kuralcı ürünler ve ticari analiz hizmeti

Web Sitesi: bvmax.io

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