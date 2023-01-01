WebCatalog
Buncee

Buncee

app.edu.buncee.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Buncee çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Buncee, okulunuzun yaratıcı ihtiyaçları için kullanımı kolay bir araçtır. Öğrencinin sesini güçlendirin, ilgi çekici sınıf materyalleri oluşturun, okul iletişimini geliştirin ve daha fazlasını yapın!

Web Sitesi: app.edu.buncee.com

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