Şili'nin tamamına gönderim: %100 ulusal kapsama alanımız, 950'den fazla Blue Express Noktamız ve her ay 3.000.000'den fazla gönderimimiz bulunmaktadır.

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