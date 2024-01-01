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Blinq.me

Blinq.me

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Web Sitesi: blinq.me

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Blinq.me çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Blinq, profesyonellerin bağlantı kurma ve iletişim bilgilerini paylaşma biçiminde devrim yaratan yenilikçi bir platformdur. Dünyanın 1 numaralı dijital kartvizit sağlayıcısı olan Blinq, geleneksel kağıt kartlara kusursuz, çevre dostu bir alternatif sunuyor. Blinq ile kullanıcılar yalnızca iletişim bilgilerini değil aynı zamanda sosyal medyaya, profesyonel web sitelerine ve diğer dijital platformlara bağlantılar içeren daha zengin bir profil içeren özelleştirilmiş dijital kartlar oluşturabiliyor. Bu kartlar, herhangi bir zamanda, herhangi bir kişiyle, bir akıllı telefon veya diğer dijital cihazlar aracılığıyla zahmetsizce paylaşılabilir ve herhangi bir ağ durumunda anında bağlantı kurulmasını kolaylaştırır. Blinq, kullanım kolaylığı, sezgisel tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile öne çıkıyor ve bu da onu iş ağlarını çevreye duyarlı bir şekilde oluşturmaya ve sürdürmeye istekli modern profesyoneller için vazgeçilmez bir araç haline getiriyor.

Kategoriler:

Productivity
QR Kod Oluşturucu Yazılımı

Web Sitesi: blinq.me

Yasal Uyarı: WebCatalog, Blinq.me ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Bitly

Bitly

bitly.com

QR.io

QR.io

qr.io

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

QRfy

QRfy

qrfy.com

Veshort

Veshort

veshort.com

Tapbiolink

Tapbiolink

tapbiolink.com

QR Code Dynamic

QR Code Dynamic

qrcodedynamic.com

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