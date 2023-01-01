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BlendVision

BlendVision

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Web Sitesi: blendvision.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BlendVision çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BlendVision One is a real one-stop, no-code video solution to encode, host, manage, stream and livestream videos without a hitch. We offer advanced VOD and livestreaming features, DRM security, customizable players, and API and SDK integration. Businesses can maximize video cost efficiency by up to 80% with its patented AI video technology. Customer industries span live entertainment, eLearning, corporate communications, webinars, and more.

Web Sitesi: blendvision.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BlendVision ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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