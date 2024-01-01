Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BizeeBuy, B2B ticari ihtiyaçlarına yönelik Kapsamlı Bulut tabanlı bir platformdur. D2C markaları için arka uç ticari operasyonların etkinleştirilmesi. Konsept, tüm B2B paydaşlarını ortak bir bulut platformuna getirerek B2B Ticaretini yapmaktır: Otomatik | Verimli | Uysal. Cloud Platform, markaların aşağıdaki konuları ele alma biçimini değiştiriyor: * Kaynak Tedarik Tedarikçileri, Hizmet Sağlayıcıları ve Üreticileri * Yukarıdaki taraflarla işlemleri yönetmek * Değer zincirini Akıllı bir şekilde kontrol etmek * İç ve dış ticari süreçlerin optimize edilmesi

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