BizeeBuy

BizeeBuy

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Web Sitesi: bizeebuy.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde BizeeBuy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BizeeBuy, B2B ticari ihtiyaçlarına yönelik Kapsamlı Bulut tabanlı bir platformdur. D2C markaları için arka uç ticari operasyonların etkinleştirilmesi. Konsept, tüm B2B paydaşlarını ortak bir bulut platformuna getirerek B2B Ticaretini yapmaktır: Otomatik | Verimli | Uysal. Cloud Platform, markaların aşağıdaki konuları ele alma biçimini değiştiriyor: * Kaynak Tedarik Tedarikçileri, Hizmet Sağlayıcıları ve Üreticileri * Yukarıdaki taraflarla işlemleri yönetmek * Değer zincirini Akıllı bir şekilde kontrol etmek * İç ve dış ticari süreçlerin optimize edilmesi
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: bizeebuy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BizeeBuy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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NetSuite

NetSuite

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QuickBooks Self-Employed

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ECOUNT ERP

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formX

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Anvyl

anvyl.com

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Droplo

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