Endonezya'daki D2C Markaları ve İçerik Oluşturucuları için Brex. UpBanx, Endonezya'daki D2C markaları ve içerik yaratıcıları için Brex'tir. Müşterilerimizin yüksek getirili bir işletme hesabı açmasına, finansman almasına, işlemleri yönetmesine ve Web3 projelerini başlatmasına tek bir yerden yardımcı oluyoruz. Endonezya'da 700 binin üzerinde D2C markası ve içerik yaratıcısı var. Eğer hepsine hizmet edersek bu, yılda 14 milyar dolarlık bir pazar fırsatı demektir.

Web Sitesi: upbanx.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, UpBanx ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.