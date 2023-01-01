Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Birdy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

MyBirdy, satışlarınızı, görevlerinizi, müşterilerinizi ve daha fazlasını dünyanın her yerinden yönetmek için birden fazla cihazda kullanılabilen merkezi bir CRM çözümüdür.

Web Sitesi: mybirdy.co.uk

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