CloudOffix, tüm ekiplerinizi müşterilerinizin etrafında bir araya getiren kapsamlı, hepsi bir arada bir CRM ve müşteri deneyimi platformudur. CloudOffix ile satışları, pazarlamayı, projeleri, müşteri hizmetlerini, e-ticareti, faturalamayı ve hatta İK'yı tek, yerel olarak entegre, son derece özelleştirilebilir ve işbirliğine dayalı bir ortamda kolayca yönetebilirsiniz. Platformumuz, birden fazla araç arasında sürekli geçiş yapma veya birden fazla uygulamayı entegre etme ihtiyacını ortadan kaldırarak günlük çalışmanızı basitleştirir ve kolaylaştırır. Bu, müşterilerinizin daha kusursuz ve keyifli bir dijital deneyim elde edeceği anlamına gelir. CloudOffix ile tüm ekibiniz birlikte çalışabilir ve mümkün olan en iyi müşteri deneyimini sunmaya odaklanabilir.

Web Sitesi: cloudoffix.com

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