WebCatalog
Bethany

Bethany

bethany.org

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bethany çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bethany, koruyucu bakım ve aile koruma, mülteci hizmetleri, evlat edinme ve daha fazlası yoluyla ABD'deki ve dünya çapındaki savunmasız çocukları ve aileleri destekliyor.

Web Sitesi: bethany.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bethany ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Petfinder

Petfinder

petfinder.com

SitterTree

SitterTree

sittertree.com

CentralReach

CentralReach

centralreach.com

ReadyRosie

ReadyRosie

readyrosie.com

Zillum

Zillum

zillum.com

Life360

Life360

life360.com

CorrLinks

CorrLinks

corrlinks.com

Listonic

Listonic

listonic.com

TalkingPoints

TalkingPoints

talkingpts.org

Tynker

Tynker

tynker.com

Altra

Altra

altra.ie

TalkingParents

TalkingParents

talkingparents.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası