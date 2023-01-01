Bethany, koruyucu bakım ve aile koruma, mülteci hizmetleri, evlat edinme ve daha fazlası yoluyla ABD'deki ve dünya çapındaki savunmasız çocukları ve aileleri destekliyor.

Web Sitesi: bethany.org

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