CentralReach

Otizm ve IDD Care yazılım ve hizmetlerinin 1 numaralı sağlayıcısı. Uygulamalı davranış analizi ve ilgili terapilerin evde, okulda ve işte sunulmasını destekleyen uçtan uca ABA yazılımı.

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