KareInn, dijital bakım planlaması ve bakım evi yazılımında yeni nesildir ve bakım evi grubunuz genelinde size tam gözetim sağlar.

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