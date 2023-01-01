WebCatalog
Atlas

Atlas

team.atlassian.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Atlas çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Atlas, nerede olursa olsun ekipler, uygulamalar ve iş arasındaki noktaları birleştiren ilk ekip çalışması dizinidir.

Web Sitesi: atlassian.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Atlas ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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