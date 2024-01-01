Atlas, müşteri destek ekibinizi bir maliyet merkezinden ürün yeniliği motoruna dönüştürmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir müşteri destek aracıdır. Daha hızlı, daha etkili yanıtlar verebilmeniz ve müşterilerinizin bütünsel ihtiyaçlarını analiz edip öğrenebilmeniz için müşterilerinizin yolculuğundaki önemli bilgileri tek bir konumda bir araya getiriyoruz.

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