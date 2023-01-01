Apple Feedback Assistant

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Geri bildiriminizi bize gönderin ve hataları bildirin. Geliştirici geri bildirimleri, Apple ekosistemini daha da iyi hale getirmek için hayati önem taşıyor. iPhone, iPad, Mac ve web'de kullanılabilen Geri Bildirim Yardımcısı sayesinde karşılaştığınız sorunları bildirmek ve API'ler, araçlar ve hizmetlerde iyileştirmeler talep etmek kolaydır

Web Sitesi: feedbackassistant.apple.com

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