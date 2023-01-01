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Apple Feedback Assistant

Apple Feedback Assistant

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Web Sitesi: feedbackassistant.apple.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Apple Feedback Assistant çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Geri bildiriminizi bize gönderin ve hataları bildirin. Geliştirici geri bildirimleri, Apple ekosistemini daha da iyi hale getirmek için hayati önem taşıyor. iPhone, iPad, Mac ve web'de kullanılabilen Geri Bildirim Yardımcısı sayesinde karşılaştığınız sorunları bildirmek ve API'ler, araçlar ve hizmetlerde iyileştirmeler talep etmek kolaydır

Web Sitesi: feedbackassistant.apple.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Apple Feedback Assistant ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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