WebCatalog
Apicbase

Apicbase

apicbase.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Evinizin Arkasında Tam Görünürlük Sağlayın Sektör lideri restoran yönetimi yazılımını kullanarak restoranlarınızda, karanlık mutfaklarınızda ve merkezi mutfaklarınızda teorik ve gerçek yemek maliyetleri arasındaki farkı kapatın.

Web Sitesi: apicbase.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Apicbase ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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